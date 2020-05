LA5 festeggia 10 anni

Martedì 12 maggio, LA5 – rete tematica diretta da Marco Costa – festeggia il decimo compleanno con una programmazione ad hoc, con film, serie e produzioni inedite.

I festeggiamenti per i dieci anni del canale al femminile scattano con la messa in onda del primo capitolo della trilogia di Bridget Jones, previsto alle ore 21.15 del 29 aprile. Il 6 maggio spazio a Che pasticcio, Bridget Jones! e il 13 a Bridget Jones’s Baby, che farà da apripista alla nuova stagione di 9 mesi, produzione originale dedicata ai neogenitori in sei appuntamenti. Tra le altre chicche, sempre in prima serata, la serie cult THE O.C. (dal 5), i film Sex and the City 2, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, Le mie nozze country, i film per la TV Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici e Inga Lindstrom: Second Chance.

LA5 ha iniziato a trasmettere il 12 maggio 2010 alla posizione 30 del telecomando ed è stato il primo canale tematico italiano gratuito dedicato al pubblico femminile. Con l’arrivo di LA5, Mediaset ha ribadito la volontà di offrire ai telespettatori, canali realizzati su misura per i target di riferimento cui sono destinati: le giovani donne, in particolare, per LA5.

Nel bouquet di LA5, intrattenimento factual, docureality, pellicole e serial che spaziano dal teen al drama, e talent. Un racconto pensato per donne vere, ma romantiche; determinate, ma empatiche; desiderose di leggerezza, ma sempre pronte a emozionarsi.

Al suo esordio, la rete ha aperto il palinsesto alle ore 20 con Le nuove mostre, protagoniste le allora veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo, programma spin-off de I nuovi mostri, popolare rubrica di Striscia la notizia. Nel corso degli anni, LA5 ha trasmesso il magazine Fashion Style, con Chiara Francini, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Cesare Cunaccia; Cambio casa, cambio vita!, con l’interior designer Andrea Castrignano; il reality Casa Siffredi; il corto Il sogno di Christian Dior, in anteprima ed esclusiva mondiale; le stagione inedite del capolavoro di Julian Fellowes Downton Abbey.

Tratto distintivo di LA5, anche le seguite rassegne cinematografiche a tema: LA5 Magic Night (titoli natalizi), Battibecchi d’Amore (commedie romantiche), Pagine d’Amore (drama ispirati a grandi romanzi), Passioni senza tempo (period drama), Funny Friday (comedy USA), Cinderellas (di oggi e di ieri), Invito a nozze (mondo matrimoni), Dance It Up! (mondo ballo), Ossessioni pericolose (thriller al femminile), Romantico Italiano (film italiani), LA5 Mon Amour (pellicole francesi).

LA5 ha registrato il record storico in prime-time il 9 dicembre 2019, con Seguendo una stella: il movie ha raggiunto il 3.5% di share con 850.000 spettatori (4% sul pubblico attivo e 4.5% sulle donne 15-44 anni), superando La7 (Grey’s Anatomy: 2.85%) e Rai2 (in sovrapposizione con Maledetti amici miei: 3.47%).

LA5, inoltre, nel periodo 12 gennaio 2020 – 26 aprile 2020, risulta essere la rete più seguita tra le tematiche al femminile in prima serata, con una media del 1.48% di share sul target donne.

Un trend confermato anche nella fascia 21.15 – 23.15 sulla share individui, con una media dell’1.13% vs una media del 1.07% sull’omologo periodo 2020 vs 2019 (pari a una crescita di +0.06).

Sui social, infine, molto vivace la pagina Facebook ufficiale del canale, che sfiora 390mila follower con oltre 370mila like.