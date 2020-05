Giacomo Poretti: “Ho avuto il coronavirus, l’ha preso anche mia moglie Daniela Cristofori”

Il comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo è convinto di aver contratto il virus a marzo al ritorno da una vacanza, con “febbre e grande stanchezza”. Insieme a lui, si è ammalata anche la moglie Daniela: per fortuna entrambi hanno superato la malattia. Ora, Poretti annuncia l’intenzione di raccontare la vita alle prese con la pandemia nel suo ultimo spettacolo dal vivo, che vorrebbe portare negli ospedali.

Anche Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo ha sofferto di coronavirus. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista a Mario Calabresi per il Corriere della Sera: il comico milanese ha contratto il virus lo scorso marzo, ma per fortuna ha superato il momento più drammatico ed è guarito.



Insieme a lui, si è ammalata anche la moglie Daniela Cristofori. Giacomo ha spiegato di aver avvertito i primi sintomi quando è tornato a casa da una settimana bianca, il 7 marzo: dal giorno dopo ha accusato dolori e febbre e “tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”. Meno grave la situazione della moglie, che ha avuto solo due giorni di febbre: “Le donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di noi”.

“Suppongo che fosse Covid, non mi è mai venuta una febbre così: 8 giorni di febbre a 39. Il tampone ora è negativo e non vedo l’ora di fare il test di sierologico e sono disposto a donare il plasma. In quella fase nessuno ti mandava in ospedale, ti dicevano di riempirti di tachipirina. Ho passato giorni a controllare il respiro. Io non ho perso il gusto e l’olfatto, mia moglie sì.”

Poretti ha scelto di non dire nulla nei giorni in cui ha contratto il Covid, optando per un annuncio tardivo e senza clamori. Il comico, in compenso, parlerà della convivenza forzata con la malattia nel suo prossimo impegno dal vivo, una volta che gli spettacoli a teatro potranno finalmente ripartire. L’idea è anzi di cominciare dai luoghi che più di tutto sono stati testimoni di questa pandemia, gli ospedali. Ha già annunciato infatti l’intenzione di riprendere il tour del suo ultimo progetto “Chiedimi se sono di turno” dedicata agli undici anni in cui ha lavorato in qualità di infermiere, “Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato”. “Non so”, ha spiegato “quando potremo ripartire, ma mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti”. Poretti è uno dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo (italiano e internazionale) che hanno contratto il coronavirus, insieme a nomi come Giuliana De Sio o Piero Chiambretti (che purtroppo ha perso la mamma).

Nativa di Lecco, classe 1966, Daniela Cristofori è una psicologa, regista teatrale e attrice. Si è infatti diplomata in recitazione alla scuola Paolo Grassi di Milano, ma è anche specializzata in psicoterapia. Al cinema ha recitato in diversi film tra cui “Fuori dal mondo” di Giuseppe Piccioni e alcuni titoli di Aldo Giovanni e Giacomo, ovvero “Chiedimi se sono felice” e “Tu la conosci Claudia?”. Inoltre, ha interpretato il ruolo di Valentina Gasparri nella soap “Vivere” e ha diretto lo spettacolo “Occhi di cane azzurro” di Gabriel García Márquez. Insieme al marito Giacomo (che in precedenza è stato sposato con Marina Massironi), ha lavorato al progetto teatrale “Litigare danzando”.





Valeria Morini, Fanpage.it