Fedez parla di Giulia Valentina: “Ti saluto, sbloccami su Instagram”

Fedez e Giulia Valentina si sono lasciati ormai da anni e il rapper si è rifatto una vita con Chiara Ferragni. Eppure, nel corso di una diretta Instagram di coppia, Federico ha rivolto un pensiero proprio alla sua ex fidanzata, provocando la normale reazione dell’imprenditrice digitale.

Da quando Fedez ha costruito una famiglia con Chiara Ferragni non ha più parlato dell’ex fidanzata Giulia Valentina. I due si sono lasciati anni fa, prima che il rapper iniziasse a corteggiare l’imprenditrice digitale. I Ferragnez, nel corso di una diretta Instagram, hanno raccontato ai fan il loro primo incontro e in molti sono rimasti sorpresi di scoprire che questo è avvenuto quando entrambi erano fidanzati con altri. Chiara aveva da poco lasciato Riki e frequentava un americano, mentre Federico stava con Valentina. Mentre la Ferragni raccontava questo piccolo particolare, il cantante ha esclamato: “Ciao Giulia, ti saluto… sbloccami su Instagram”. La sua dolce mogliettina, sorpresa dall’esternazione, si è limitata a chiedere al consorte di tacere. Come mai l’ex fidanzata di Federico lo ha bloccato sui social? Ovviamente non possiamo saperlo, ma immaginiamo che abbia a che fare con la love story che, dopo la loro rottura, ha iniziato con la bella Chiaretta. Giulia sbloccherà Federico? E’ improbabile, ma Fedez se ne farà di certo una ragione.

gossipNews.it