Da ufficiale di bordo a corteggiatore in tv: sconcerto a Uomini e Donne, il 26enne Nicola Vivarelli al dating show di Maria De Filippi per…la 70enne Gemma Galgani!

Si era presentato alla Dama torinese con lo pseudonimo di Sirius. Quarantaquattro anni di differenza d’età sono tantissimi: è in cerca solo di fama?

C’è sconcerto a Uomini e Donne. Il misterioso Sirius che ha saputo conquistare con le parole via chat la 70enne Gemma Galgani arriva finalmente in studio. La Dama si scioglie davanti al 26enne Nicola Vivarelli, corteggiatore che fa strabuzzare gli occhi a tutti. Vuole conquistare la donna, in barba ai quarantaquattro anni di differenza d’età.

Nicola Vivarelli è un uomo di mare, è terzo ufficiale della Carnival, le famose navi da crociera, evidentemente con la crisi causa pandemia il ragazzo è costretto a reinventarsi e si ‘ricicla’ da corteggiatore di Uomini e Donne. Non solo. E’ anche modello, come rivela sul suo account social, e arriva da una squadra di influencer. Forse vuole solo farsi notare in cerca di visibilità? Sul web si mormora fortemente e anche in studio a Uomini e Donne c’è tanta incredulità.

Sirius e Gemma hanno avuto modo di conoscersi lontano dallo studio. Da soli, tra scambio di fiori, con il sottofondo di una musica romantica. I due hanno persino indossato guanti bianchi per potersi sfiorare. Il trono di Gemma è una delle fiction più appassionanti, ma davanti a Nicola Vivarelli e ai suoi 26 anni si rimane di stucco. Tina Cipollari, acerrima nemica della Dama, non ha dubbi. “Ma dopo avere scoperto l’età di questo ragazzo, che pensi? E’ un ragazzino, potresti essere sua nonna”, esclama. La torinese è irremovibile e ribatte: “Io sono giovanile di carattere e lui nella fase di conoscenza era molto più maturo di me”.

“Per me l’età non conta niente, è solo un numero. Gemma mi ha preso psicologicamente. Ho voluto approfondire la conoscenza e ribadisco che sono qua per lei”, sottolinea Nicola. “Certo che mi faccio delle domande, non sono così sciocca da non pensare. Ma lui è sempre molto rassicurante. E’ più maturo lui di me”, dice a suo favore Gemma.

Incredulo pure Gianni Sperti: “Posso anche accettare e comprendere perché esistono rapporti tra persone di età diverse e sono rapporti più mentali. La domanda che mi pongo è: avete pensato al passo successivo? A quando diventerete una coppia anche nei fatti? Non è un’amicizia. Lui ha scelto di corteggiare una donna di oltre 70 anni”. “Le cose vanno step by step, procederanno con calma. Voglio continuare a conoscerla. Poi quello che sarà, sarà”, replica Sirius.

Il 26enne ora ha il lasciapassare: è un corteggiatore di Gemma Galgani, in barba all’anagrafe, che dice essere solo un piccolo e insignificante dettaglio. Ma i rumors non si fermano e i gossip sul ragazzo originario di Forte dei Marmi, ‘model and brand promoter’, continuano. La crisi lo ha portato in tv, forse per il moraccione tutto muscoli e con il fisico scolpito è solo l’inizio: è riuscito a far puntare i riflettori su di lui e la Dama continua ad attrarre pubblico grazie alla sua reality soap opera infinita.





Annamaria Capozzi, Gossip.it