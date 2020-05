Adele spegne 32 candeline (da single e in quarantena)

La star della musica, nata a Londra il 5 maggio 1988, festeggia il compleanno in isolamento negli Stati Uniti. Ufficialmente single dopo aver firmato nel tribunale di Los Angeles il divorzio da Simon Konecki, l’imprenditore da cui ha avuto il figlio Angelo

Adele Laurie Blue Adkins oggi spegne 32 candeline sulla torta. In quarantena negli Stati Uniti. Lontano dalla sua Londra, dove è nata il 5 maggio 1988 da Penny Adkins, «qualificata massaggiatrice, artista e produttrice di mobili», onnipresente nella sua vita da quando il padre Mark Evans, un idraulico, le abbandonò «per colpa dell’alcol». Adele aveva tre anni. A quattro cominciò a cantare, «ossessionata dalle voci». A 16 incise la prima canzone. Oggi, è una star indiscussa nell’olimpo della musica con un patrimonio di oltre 170 milioni di dollari. Ha vinto un Oscar con il singolo Skyfall e per la gioia dei fan sta per lanciare un nuovo album. Rimandato causa coronavirus a settembre, o addirittura al 2021. In ogni caso Adele dovrà aspettare ancora qualche mese per fare il suo ritorno trionfale.

E lo farà da donna ufficialmente divorziata. Lo scorso aprile, a un anno dalla dolorosa rottura con il marito Simon Konecki, il filantropo-imprenditore a cui era legata dal 2012 e da cui ha avuto il piccolo Angelo, 7 anni, la cantante ha firmato i documenti con cui l’addio è diventato ufficiale. Dopo la rottura con Konecki, Adele ha ammesso di aver vissuto un periodo molto difficile: «I trent’anni mi hanno messo a dura prova», ha detto lo scorso maggio soffiando su 31 candeline: «Ma l’ho superata». E infatti ha iniziato una vita nuova. Ripartendo da se stessa: ha perso trenta chili, si è circondata di amici, ha viaggiato per il mondo e avrebbe avuto una relazione con il rapper trentasettenne Skepta, il cui vero nome è Joseph Junior Adenuga. Ma anche questa storia – che non è mai stata ufficializzata – sarebbe finita. Al momento l’unico uomo nella vita dell’artista è il piccolo Angelo.

Vanityfair.it