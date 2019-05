The Leading Guy, nuovo album e tributo a Fabrizio De Andrè

È “Twelve Letters” il titolo del nuovo album di The Leading Guy uscito il 3 maggio per Sony Music Italy. Dodici lettere scritte «a cuore aperto», rivolte a persone vive e a persone che non ci sono più. Lettere in cui, a seconda del destinatario, cambia il registro stilistico e varia l’umore, pur mantenendo la costante del pop-folk, con incursioni nel rock. Tra email e messaggi WhatsApp, The Leading Guy vuole ritrovare il contatto personale con i suoi ascoltatori, rivolgendosi loro come singoli destinatari delle lettere. Il cantautore fa parte anche di “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De André in cui partecipa con il suo primo brano in assoluto cantato in italiano (“Se ti tagliassero a pezzetti”). The Leading Guy è impegnato nelle aperture del tour teatrale di Elisa, che lo ha scelto personalmente.

