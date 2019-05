Keira Knightley aspetta il secondo figlio

Apparsa a sorpresa a un evento di gala a Parigi, l’attrice ha mostrato fieramente il suo pancione. Per la diva si tratta del secondo figlio

Era da un po’ di tempo che Keira Knightley non si faceva vedere in pubblico. L’attrice inglese non è mai stata molto mondana e tiene molto alla sua privacy così ieri sera vederla comparire accanto al marito James Righton a un evento di gala è stata una vera sorpresa per ospiti e stampa, anche se la vera sorpresa l’ha fatta lei. Fasciata in un abito stile Impero che metteva ben in evidenza un pancione che segnala una gravidanza già avanzata, la diva ha mostrato a tutti di essere in attesa del suo secondo figlio. Nessun annuncio ufficiale, quindi, per l’attrice 34enne. Le è bastato semplicemente comparire in pubblico ieri sera a un esclusivo cocktail party organizzato a Parigi dalla maison Chanel di cui l’attrice è stata più volte testimonial. Keira era raggiante, mano nella mano con il marito mentre insieme entravano nell’esclusiva location in Place Vendôme dove si è tenuto il ricevimento. La coppia ha già una figlia, Edie, che presto compirà 4 anni.

Sandra Rondini, ilgiornale.it