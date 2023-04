Will Smith, la AI mostra il punto di vista di Chris Rock sullo schiaffo

L’artista di AI Barsee ha voluto mostrarci il punto di vista di Chris Rock relativo al famoso schiaffo che Will Smith gli ha tirato alla notte degli Oscar 2022. Barsee ha recentemente pubblicato una serie di finte foto su Twitter, realizzate tramite Intelligenza Artificiale grazie al software Midjourney

Dopo le sue immagini di Will Smith, Midjourney ha temporaneamente disabilitato la versione gratuita per il boom registrato sulla piattaforma. Una “straordinaria domanda” e l’abuso delle prove da parte degli utenti curiosi sono i motivi per cui Midjourney ha dovuto disattivare la propria versione di prova, fa sapere la piattaforma.

“POV: Hai appena parlato male della moglie di Will Smith agli Oscar (grande errore)”, si legge nella didascalia della prima delle quattro immagini.

Potete guardare le foto fake realizzate con l’IA da Barsee servendosi del software Midjourney nel tweet che vi mostriamo in fondo a questo articolo.

LE IMMAGINI FAKE RISULTANO “TERRIFICANTI”

Questi finti scatti che risultano “terrificanti” (per citare le parole di alcuni utenti di Twitter che proprio in questi termini stanno commentando le immagini) arrivano in concomitanza all’invito di Elon Musk a “sospendere lo sviluppo di AI” troppo potenti. Dopo le immagini fake fatte ad arte di Donald Trump arrestato dai poliziotti negli Stati Uniti e Papa Francesco che sfoggia il piumino bianco di Balenciaga, il mondo ha iniziato a strabuzzare gli occhi davanti a cotanto realismo. E a rabbrividire.

L’IA CI STA SFUGGENDO DI MANO

“Mi dispiace ma questa cosa dell’IA sta iniziando a spaventarmi” è uno dei tanti commenti che nell’ultimo periodo sbocciano su Twitter così come sugli altri social network. “Questo mi mette profondamente a disagio”, si legge sotto le foto di Will Smith che tira lo schiaffo a Chris Rock.

IL TRISTEMENTE CELEBRE SCHIAFFO, ORMAI DIVENTATO IL PIÙ FAMOSO DELLA STORIA DEL CINEMA

Durante la cerimonia della 94esima edizione degli Academy Awards, nel 2022, la star del film King Richard (che ha ricevuto proprio per questo ruolo l’Oscar al miglior attore protagonista) ha tirato uno schiaffo a mano aperta a Chris Rock mentre quest’ultimo era sul palco, in veste di conduttore. A scatenare quella reazione violenta è stata una battuta del comico riguardo la capigliatura della moglie, Jada Pinkett Smith. Rock l’ha paragonata a Demi Moore nel film Soldato Jane, in cui l’attrice compariva con la testa rasata. La moglie di Will Smith soffre, come è noto, di alopecia.

Will Smith si è poi scusato: “L’elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico globale a casa”, ha scritto l’attore in una dichiarazione condivisa sui suoi canali social. Smith nella sua lunga carriera a Hollywood non si era mai reso protagonista di alcun tipo d’azione violenta. La madre di Will Smith, Carolyn, ha condiviso la propria opinione sull’accaduto dicendo alla WPVI-TV (affiliata della CNN) che lo schiaffo è stato per lei una sorpresa: “È una persona molto equilibrata. È la prima volta che lo vedo spegnersi. La prima volta in vita sua… non l’ho mai visto farlo”. Di seguito vi mostriamo le foto fake realizzate con l’IA da Barsee servendosi del software Midjourney.