Shrek 5 si farà: il sequel è in lavorazione

Il film d’animazione è stato confermato e il cast originale è in trattativa per tornare a dare la voce agli iconici protagonisti del franchise

Chris Meledandri, alla guida di Illumination, è impegnato in diversi progetti tra cui anche il film di Super Mario Bros. – Il film uscito il 5 aprile al cinema. Tuttavia è anche partner creativo per DreamWorks Animation e sta cercando di riavviare il franchise di Shrek secondo Variety. Non vede l’ora di riunire il cast delle voci originali che comprende Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy, per il prossimo Shrek 5. “Non è così diverso dal processo che abbiamo affrontato con Super Mario, in cui ci siamo concentrati sugli elementi fondamentali che il pubblico ha amato e abbiamo fatto del nostro meglio per onorarli”, ha detto Meledandri. “E poi basta cercare di costruire elementi della storia e nuovi personaggi che ti portino in luoghi completamente nuovi. Il cast originale gioca un ruolo fondamentale in questo. Le trattative con gli attori stanno iniziando ora, e ogni indicazione che abbiamo ottenuto è che c’è un enorme entusiasmo da parte loro a tornare”, ha detto.

EDDIE MURPHY PER SHREK 5

Dopo il successo del sequel dello spin-off di Shrek del 2022 Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio, Eddie Murphy ha dichiarato: “Se DreamWorks volesse fare un altro Shrek, non ci penserei un secondo. Amo Ciuchino. Lui è il personaggio più divertente del Gatto con gli stivali. Voglio dire, amo il gatto con gli stivali, ma non è divertente come l’asino”. Meledandri ha dichiarato di essere “elettrizzato” quando ha letto i commenti di Murphy, aggiungendo: “È la prova del suo forte entusiasmo per un ruolo che ha interpretato in modo così brillante e creato insieme agli artisti della DreamWorks. Ho trovato quel commento molto elettrizzante”. Mike Myers dovrebbe tornare a dare la voce a Shrek, mentre Cameron Diaz dovrebbe confermare il suo ritorno nei panni di Fiona, per riunire così almeno la quadra principale.

LA STORIA DI SHREK

Shrek è un orco verde che abbiamo conosciuto con il primo film nel 2001, basato sul libro omonimo del 1990 di William Steig. Viveva da solo in una casetta di legno nel mezzo di una palude, ma poi gradualmente ha combattuto la sua natura asociale incontrando amici e la sua amata Fiona con cui ha creato una famiglia. I film che sono seguiti infatti sono stati ricchi di personaggi e di avventure corali tra musica, divertimento e tante battute esilaranti. Nel 1991 Spielberg acquistò i diritti del libro per realizzare un adattamento cinematografico in animazione tradizionale, ma John H. Williams lo convinse a realizzarlo con la Dreamworks.