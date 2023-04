Rupert Murdoch rompe il fidanzamento, saltano le nozze a 92 anni

Secondo alcune indiscrezioni il tycoon avrebbe fatto marcia indietro a causa delle posizioni troppo religiose della sua fidanzata

Rupert Murdoch rompe il fidanzamento a pochi mesi dal suo atteso quinto matrimonio. Secondo quanto svelato da “Vanity Fair” il tycoon 92enne avrebbe fatto marcia indietro dopo aver annunciato solo un mese fa il suo fidanzamento con Ann Lesley Smith dopo un rincorrersi di foto rubate e indiscrezioni. Secondo le indiscrezioni Murdoch avrebbe rotto il rapporto a causa delle opinioni e punti di vista troppo evangelici della donna. Rupert Murdoch e Ann Lesley Smith erano stati immortalati a gennaio alle Barbados, con l’imprenditore a petto nudo a godersi la sua vacanza d’amore. Un mese dopo erano iniziate a circolare le voci sull’acquisto di una casa a New York dal valore di 30 milioni di dollari, e poche settimane dopo era arrivato l’annuncio ufficiale del fidanzamento: il tycoon aveva chiesto alla donna di sposarlo il giorno di San Patrizio. Ma se erano bastate poche settimane a far correre i due verso l’altare, ancor meno ci è voluto per la clamorosa marcia indietro. Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali ma nemmeno smentite…

Le quattro precedenti mogli di Rupert Murdoch

Per Murdoch questo sarebbe stato il quinto matrimonio. La sua prima moglie è stata Patricia Booker, sposata nel 1956 e dalla quale ha divorziato nel 1967. Lo stesso anno l’imprenditore è convolato a nozze con Anna Maria Torv. Il loro legame è durato fino al 1999, quando hanno divorziato e Murdoch ha sposato Wendi Deng. Il legame con lei è durato quattro anni. Le quarte nozze sono state invece con un personaggio noto alle cronache. Nel 2016 infatti il tycoon ha sposato Jerry Hall, celebre modella che in passato aveva avuto relazioni la popstar Brian Ferry e Mick Jagger dei Rolling Stones, con cui è stata sposata per nove anni, dal 1990 al 1999, e dal quale ha avuto quattro figli. Il matrimonio di Murdoch con lei è durato però soltanto due anni e il divorzio è arrivato nel 2022.