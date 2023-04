Francesco Totti e Ilary Blasi, lei non vuole gli “alimenti” ma la villa all’Eur

I motivi dello scontro sono l’affido dei figli e l’abitazione di famiglia

Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno raggiunto un accordo nell’udienza segreta della scorsa settimana per due motivi: figli e casa. Entrambi hanno presentato richiesta di affido congiunto dei tre ragazzi, ma con chi dei due vivranno principalmente Cristian, Chanel e Isabel? Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, la conduttrice non ha chiesto l’assegno di mantenimento, ma non cede sulla villa all’Eur. E Francesco è furioso all’idea che ci viva con Bastian Muller.

Ilary Blasi rinuncia agli “alimenti”

Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, Ilary Blasi non ha chiesto a Francesco Totti l’assegno di mantenimento tra le istanze presentate durante la prima udienza top secret. Pare infatti che in questo periodo la conduttrice abbia un reddito più alto dell’ex marito. Non è dunque questo il motivo per cui non hanno raggiunto un accordo per evitare la separazione giudiziale.

L’affido congiunto dei figli

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno chiesto al giudice l’affidamento congiunto dei figli. E fin qui non c’è nulla di strano e pare infatti che siano entrambi d’accordo. Insieme Ilary e Francesco dovranno stabilire le decisioni più importanti riguardanti la vita, la scuola, i viaggi, la religione… Ma bisognerà ora stabilire con chi Cristian, Chanel e Isabel dovranno vivere principalmente, quali giorni e orari dovranno spartirsi i genitori, con chi trascorreranno le vacanze, come sarà suddiviso il calendario.

La villa all’Eur contesa tra Totti e Blasi

Pare che uno dei nodi più difficili da sciogliere sarà pure quello della villa all’Eur. Ilary Blasi ci vive con i figli, ma quando il compagno Bastian Muller va a Roma, viene ospitato nella dimora che la conduttrice condivideva con Francesco Totti. Lui dopo aver visto le immagini di Bastian al parco con Isabel Totti non ci ha più visto ed è furibondo all’idea che il nuovo compagno della ex viva nell’abitazione romana in cui un tempo stava lui con la famiglia. Per questo non vuole cedere. Ma sarà difficile che Ilary verrà costretta a traslocare dalla casa in cui vivono Cristian, Chanel e Isabel o altrettanto improbabile che la Blasi e Totti si possano alternare.

La nuova udienza tra un mese

Entro 30 giorni da quell’incontro segreto tra Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale a Roma, il giudice farà sapere gli accordi provvisori. Bisognerà capire anche se i due ex presenteranno istanza di addebito, cioè daranno all’altro la colpa della fine del matrimonio. Mentre procederà con un filone separato la questione dei Rolex e borsette che ancora non è stata chiusa. Ilary ha preso i preziosi orologi dalla cassetta di sicurezza perché li ritiene dei regali, ma Francesco li rivuole indietro. Il giudice del processo civile ha chiesto un rinvio dell’udienza per ascoltare i testimoni.