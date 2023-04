Film stasera in TV da non perdere mercoledì 5 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 5 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dwayne “The Rock” Johnson e Michael Caine in un film tratto dal romanzo di Jules Verne.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Recount, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kevin Spacey e Laura Dern nella cronaca della sfida elettorale tra George W. Bush e Al Gore.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Maldamore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti in una commedia. Due mogli scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti.

Non c’è più religione, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio Bisio e Alessandro Gassmann in una commedia in cui la rappresentazione di un presepe vivente porta a svariati equivoci.

Il matrimonio di Rosa, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Una donna annuncia il suo matrimonio ma tiene nascosto il nome dello sposo.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Today you die, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Steven Seagal interpreta un ladro finito ingiustamente in prigione che prepara la sua vendetta.

I mercenari – The Expendables, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film ormai cult con Sylvester Stallone e Jason Statham. Un gruppo di mercenari deve rovesciare una dittatura.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Baby Boss 2: affari di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del famoso film di animazione. Una missione top secret riunisce i due protagonisti, ormai adulti.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Psyco, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film storico e cult per la regia di Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins e Janet Leigh.

Il Codice Da Vinci, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film di Ron Howard tratto dal noto romanzo di Dan Brown, con protagonista Tom Hanks.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

La leggenda del Green, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mark Rylance e Sally Hawkins in una storia vera su un umile operaio che sogna di diventare un golfista di successo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Ricatto d’amore, ore 21:25 su Rai 1

Sandra Bullock e Ryan Reynolds in una commedia. Un’odiosa manager costringe un dipendente a sposarla per ottenere la cittadinanza americana.

Rocco Schiavone 5, ore 21:20 su Rai 2

Quinta stagione della serie tv tratta dai romanzi di Antonio Manzini con Marco Giallini protagonista.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Cremonese-Fiorentina, ore 21:00 su Canale 5

Gara di andata delle semifinali di Coppa Italia tra le due outsider del torneo.

Back To School, ore 21:20 su Italia 1

Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Benvenuto presidente, ore 21:25 su Nove

Claudio Bisio in una commedia in cui un uomo, per caso, diventa Presidente del Consiglio.