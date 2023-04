L’ex gieffino, in arte Drojette, lancia il brano “Il cielo stanotte” ed è il più scaricato su iTunes

Edoardo Donnamaria dedica una canzone d’amore ad Antonella Fiordelisi e fa il boom. E non poteva essere altrimenti: la coppia, infatti, è la più amata dai fan del “Grande Fratello Vip” che si è appena concluso con la vittoria di Nikita Pelizon. L’ex gieffino, in arte Drojette, ha lanciato il brano “Il cielo stanotte” che in poche ore è stato il più scaricato su iTunes.

“Ma che hai fatto? Ma sei matto? Ma è una canzone per me… ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia… una canzone per me? Ti amo da morire. Non ho parole… sei unico, folle, romantico… passionale”, scrive Antonella Fiordelisi su Instagram. “Non voglio fare il figo perché non mi riesce bene, ad Antonella riesce molto meglio, ma pubblico una foto nella prossima storia, e vedrete…”, interviene Edoardo Donnamaria che posta uno screenshot: il brano “Il cielo stanotte” è primo su iTunes, seguito da “Mon Amour” di Annalisa, “Super eroi” di Mr Rain e “Due Vite” di Marco Mengoni che ha vinto il festival di Sanremo 2023.

La carriera musicale di Edoardo Donnamaria

Il brano “Il cielo stanotte” è uscito su tutte le piattaforme di streaming alla mezzanotte del 4 aprile: “Che ti basta una macchina/ a fare che stia più vicino a te/ ce ne andiamo da qui/ tu mi prendi la mano”. Ma non è la prima canzone di Edoardo Donnamaria in arte Drojette. Lo speaker radiofonico e volto di “Forum” ha pubblicato altri singoli: nel 2021 il primo, “Soldati senza armi” seguito de ben altri tre brani nel 2022: “Che palle”, “Sottone” e “17”.

L’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Come ogni edizione che si rispetti del Grande Fratello vip, i fan hanno la loro coppia. Quella formata da Antonella Fiordelisi e Edordo Donnamaria però ha fatto tribolare i telespettatori. Lui innamoratissimo da subito, lei invece ha tentennato facendo intendere un interesse per Antonino Spinalbese (solo dopo si è scoperto che era un escamotage crudele per fare ingelosire Edoardo). Tra tira e molla e lasci e prendi la coppia però è arrivata insieme e compatta alla fine di questa avventura televisiva. Ora comincia la vita vera. I due sui social si mostrano sempre uniti e felici. La dedica con tanto di canzone d’amore è solo l’inizio…