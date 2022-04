“Tutto il bello che c’è” tra le macchine di Leonardo su Rai 2

La storia di un agricoltore solidale in Basilicata

A Galatone, non molto lontano da Gallipoli, grazie all’abilità e la dedizione di un ingegnere è possibile osservare e scoprire le macchine di Leonardo. Le idee del genio rinascimentale sull’arte militare, la meccanica o l’idraulica sono state realizzate e riunite in un museo da Giuseppe Manisco e la sua storia verrà raccontata a “Tutto il bello che c’è” nella puntata del 7 aprile, in onda alle 13.30 su Rai 2.



Si andrà poi in Lombardia per capire come lavora la onlus Teach For Italy, legata alla rete internazionale Teach For All. L’attività mira a contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze, per far sì che il livello culturale della famiglia di provenienza o il contesto sociale in cui vive un ragazzo non sino una penalizzazione nella crescita.



Infine un salto in Basilicata, dove un trentenne bolognese ha scoperto come realizzare il suo sogno nel cassetto di diventare agricoltore. E’ riuscito a trasformare un giardino in una azienda con circa due ettari di terreno e ora parte del raccolto lo dona ai Comuni su cui insistono i suoi campi. I Comuni poi distribuiscono questi generi alimentari a chi si occupa di solidarietà, dalla Caritas ai centri anziani.