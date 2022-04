Rai Isoradio, Massimo Boldi a Igor Righetti: “Un politico che inserirei in un mio film? Il ministro Di Maio nel ruolo del figlio di Cipollino”

L’attore riceverà oggi un passaggio da “L’autostoppista”, dalle 17 alle 18, sull’auto pet friendly più famosa d’Italia. Il luogo più trasgressivo dove ha fatto l’amore? “In un supermercato”

“Quale politico inserirei in un cameo di un mio film e in quale ruolo? Il ministro Luigi Di Maio, gli darei il ruolo del figlio di Cipollino”. È quanto rivelato dall’attore e produttore cinematografico Massimo Boldi durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti. E qual è il luogo più trasgressivo o stravagante dove Boldi ha fatto l’amore? “In un supermercato”, risponde senza indugi. Igor Righetti ha poi chiesto all’attore, che è riuscito a conquistare quattro generazioni e ha vinto 11 Telegatti, quale politica italiana reputa sexy: “L’europarlamentare Alessandra Moretti”. Quindi l’attore si è soffermato sulla tv di oggi: “La trovo triste, non ha più contenuti. Fare televisione, così come fare cinema o teatro, non è un passatempo ma una professione”. Durante il viaggio di oggi saliranno a bordo dell’auto più famosa d’Italia anche il vice presidente del Wwf Italia Dante Caserta e la cantante Serena Brancale.

“L’autostoppista”, in onda dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto Byron, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati ai diritti degli animali, ideato e condotto da Igor Righetti. Grande attenzione viene rivolta anche al mondo dei social network con lo spazio “Le pet star dei social” dove l’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio, va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, pappagalli, galline, papere e maialini che sui loro account social hanno centinaia di migliaia o milioni di seguaci.

Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. “L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.

Gli “autostoppisti” di mercoledì 6 e giovedì 7 aprile.

Mercoledì 6 aprile: il medico veterinario Giorgio Porcino, lo chef gelatiere Massimiliano Scotti, il giornalista e critico televisivo Marco Castoro, l’influencer Lorenzo Castelluccio

Giovedì 7 aprile: Il comico e conduttore televisivo Mago Forest, il chirurgo plastico ed estetico Giulio Basoccu