Premio Sergio Bonelli ai fumettisti Carlos Grangel e Zerocalcare

Il ‘character designer’ di Barcellona autore dell’anno, mentre il film d’animazione ‘Strappare lungo i bordi’ del cartoonist di Rebibbia è il miglior prodotto crossmediale

Carlos Grangel e Zerocalcare. Sono questi i vincitori della prima edizione del premio intitolato alla memoria di Sergio Bonelli e ideato da Roberto Genovesi, direttore di Cartoons On The Bay e Davide Bonelli, patron della omonima casa editrice e figlio di Sergio.

La giuria composta da Roberto Genovesi, Davide Bonelli, Pierluigi Colantoni (direttore della comunicazione Rai) Michele Masiero (direttore editoriale della Bonelli Editore) e Maurizio Imbriale (vicedirettore della direzione Distribuzione Rai), ha così deciso: Premio Sergio Bonelli autore dell’anno a Carlos Grangel, Premio Sergio Bonelli prodotto crossmediale dell’anno ispirato a fumetto ‘Strappare lungo i bordi’ di Zerocalcare.

“Non si potevano scegliere nomi migliori per onorare la memoria di Sergio Bonelli, colonna portante della storia del fumetto italiano alla cui memoria è dedicato il premio che Cartoons On The Bay assegna in esclusiva da quest’anno in collaborazione con gli amici della Bonelli Editore – afferma il direttore di Cartoons On The Bay Roberto Genovesi – Carlos Grangel, che firma anche il manifesto del festival, è uno dei più incisivi character designer dell’universo dell’animazione degli ultimi decenni mentre Zerocalcare è un autore che è riuscito a dimostrare, con il successo delle sue opere, che il fumetto italiano, attraverso estro e talento, può continuare ad essere medium di riferimento nell’universo culturale pop”.

“Ringrazio il direttore Roberto Genovesi e tutto lo staff di Cartoons On The Bay per avere fortemente voluto intestare questo importante premio al nome di Sergio Bonelli. Un’iniziativa che ci vede felicemente coinvolti e che è un sentito riconoscimento al lavoro svolto da mio padre in tutta la sua vita di editore e sceneggiatore – dichiara Davide Bonelli, direttore della Sergio Bonelli Editore – la contaminazione tra il fumetto e gli altri media nel corso degli ultimi anni si è fatta via via più stretta e proficua, e quindi poteva sembrare arduo scegliere a chi attribuire i premi di questa prima edizione. Ma non abbiamo invece avuto dubbi nell’indicare due dei maggiori talenti creativi in circolazione: Zerocalcare, che reputo abbia vinto più che brillantemente la non facile sfida di portare le sue personalissime storie di carta sugli schermi e teleschermi, facendosi preciso e acuto narratore del presente, e Carlos Grangel, il grande artista spagnolo che con l’efficacia del suo segno ha saputo tratteggiare delle figure talmente forti e iconiche da rimanere impresse nell’immaginario collettivo”.

La premiazione avverrà nel corso della 26esima edizione di Cartoons On The Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Interactive Art Forms, che si svolgerà a Pescara nella giornata di venerdì 3 giugno alla presenza della giuria e dei vertici di Rai Com e Sergio Bonelli Editore.