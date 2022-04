Patty Pravo e il nuovo fidanzato di 28 anni

Patty Pravo è una delle cantanti più famose in Italia. Il fascino che possiede è innegabile e la sua voce è apprezzata anche dalle nuove generazioni.

La sua carriera è stata costellata da molti gossip. La sua vita privata è segnata da molte relazioni finite male. Dopo 5 matrimoni e molteplici frequentazioni, Patty Pravo ha trovato finalmente l’amore, Simone Folco.



L’attuale fidanzato ha 45 anni in meno di lei, Patty Pravo ha una “tenera” età di 73 anni e Simone ha 28 anni. Tuttavia la Patty Pravo non si è mai definita una libertina, solo una donna che cercava l’amore e a quanto pare è arrivato oggi a 73 anni.



Simone Folco è in grado, secondo quanto dichiarato dalla cantante, di controllare i suoi eccessi oltre che a renderla serena.