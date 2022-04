Mediaset, una nuova fiction con Raul Bova: da prete a carcerato

Raul Bova sarà il protagonista della nuova fiction Giustizia per tutti, disponibile su Canale 5 da venerdì 13 maggio.

L’attore, dopo un periodo stazionario, è stato scelto per essere il protagonista di ben due fiction diverse. Già è nota la notizia riguardante la sostituzione di Terence Hill, colui che per anni ha dato il volto a Don Matteo, con Raul, ma, per quest’ultimo, il lavoro non finisce qui.

Giustizia per tutti è un legal drama che racconterà la vita di un uomo, Roberto Beltrami, noto fotografo torinese. La storia prenderà il via dall’uccisione di sua moglie, un’avvocatessa, di nome Beatrice. Accusato del suo omicidio e rinchiuso in carcere, Roberto farà il possibile per avere giustizia e dimostrare di non essere lui il colpevole. Per farlo, durante la permanenza in cella, prenderà la laurea in giurisprudenza, acquisendo le nozioni e le capacità necessarie per dimostrare la sua innocenza. Una volta libero, entrerà in contatto con Victoria Bonetto, interpretata da Rocío Muñoz Morales. Quest’ultima, legale ed ex collega di Beatrice, ingaggerà Roberto a lavorare nello stesso studio dove lavoravano le due donne. La storia sarà molto intricata, e il protagonista, con l’aiuto dell’unica persona fidata, Fabio, cercherà di mettere ordine nella sua vita per dimostrare la sua innocenza, svelare chi ha ucciso la moglie e riallacciare il rapporto, compromesso, con la figlia diciassettenne Giulia, cresciuta dalla zia Daniela, poliziotta di professione.

Giustizia Per Tutti si prefigura come un successo.