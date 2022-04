Maneskin ancora da record: 70mila fan li attendono al Circo Massimo

Continua il successo di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: dalla vittoria di Sanremo 2021 la band ha collezionato solo successi

E’ sold out, con oltre 70mila biglietti venduti, il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, a Roma, previsto per sabato 9 luglio.

Dopo il recente riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove sono stati premiati come “Best New Alternative Artist”, la band torna live in Italia con tre appuntamenti per il 2022: giovedì 28 aprile all’Arena di Verona, già sold out, giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, e infine la Capitale.

L’estate li vedrà, poi, protagonisti di una tournée nei più importanti festival internazionali a cominciare dall’attesissimo Live al “Coachella“, per poi partire alla volta dell’Europa nei maggiori festival come il “Rock Am Ring & Rock Im Park”, “Reading & Leeds Festival”, “Lollapalooza” (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), “Rock Werchter”, passando per altri Festival iconici come “Rock in Rio” in Brasile e molti altri.

Un anno, il 2022, che segna anche l’inizio del loro primo tour mondiale: il “Loud kids tour” (53 concerti, oltre alle 23 date estive, prodotti e organizzati da Vivo Concerti) farà tappa nei principali club e palasport del Nord America ed Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono reduci da un successo eccezionale negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati, inoltre, ospiti del “Tonight Show” con Jimmy Fallon e dei popolare talk-show “Saturday Night Live” e “The Ellen DeGeneres Show” e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 come “Favorite Trending Song” con “Beggin”.

Con 7 dischi di diamante, 161 platino e 37 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Maneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71esimo Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”, fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale.