Kanye West si ritira dal Festival Coachella 2022

I media americani hanno riportato la notizia della cancellazione delle due esibizioni del rapper di Chicago, headliner dell’edizione 2022. Tramonta l’ipotesi del ritorno di Scott sul palco

Dopo la cancellazione della sua esibizione ai Grammy Awards, Kanye West non sarà presente nemmeno al Coachella Valley Music and Arts Festival, l’evento musicale live più importante del Nordamerica. Non sono chiare le motivazioni del ritiro di West dalla kermesse californiana né al momento sono pervenute dichiarazioni da parte dello staff dell’artista né dagli organizzatori. L’edizione 2022 del Coachella si terrà in due fine settimana, dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile. Kanye West, headliner insieme ad altri big della musica mondiale come Harry Styles e Billie Eilish, aveva in programma due performance molto attese, nelle quali, secondo alcune voci, avrebbe ospitato anche il rapper Travis Scott assente dai palchi dallo scorso inverno a seguito della tragedia del festival Astroworld di Huston.

KANYE WEST: DAI GRAMMY AL COACHELLA

Kanye West è stato uno dei protagonisti di questo inizio del 2022, le sue vicende personali, soprattutto quelle legate alla sua separazione e poi al suo divorzio con Kim Kardashian, hanno impattato negativamente sulla sua carriera di artista a discapito delle sue ultime produzioni musicali.

Come è noto, il rapper, candidato al Grammy in ben cinque categorie con Donda, nominato anche tra i migliori dischi dell’anno, ha subito la cancellazione della sua esibizione nella serata di premiazione che si è tenuta lo scorso 4 aprile a Las Vegas. Ma se in quel caso la richiesta è giunta direttamente dagli organizzatori, la mancata partecipazione a Coachella potrebbe essere una decisione presa dallo stesso artista che qualche giorno fa aveva occupato le pagine dei giornali online con una presunta dichiarazione di voler sparire per un po’ di tempo – dichiarazione, mai ufficializzata.

Tuttavia, l’esclusione dallo spettacolo dei Grammy resta una macchia indelebile sul curriculum del musicista ed è probabile che nella questione Coachella abbia avuto il suo peso anche diffusione di una petizione online per impedire l’accesso a uno dei palchi più famosi del mondo a West i cui comportamenti negli ultimi mesi sono stati meno che irreprensibili. Il riferimento è, naturalmente, alla ormai nota querelle che ha visto West contrapporsi pubblicamente a Pete Davidson, nuovo compagno della ex moglie Kim Kardashian. Davidson, attore comico e personaggio noto sul piccolo schermo Usa, è stato vittima di offese e bullismo da parte del rapper per mezzo dei suoi social network ufficiali con la situazione che lo scorso marzo è degenerata al punto da indurre Instagram alla sospensione per ventiquattro ore degli account ufficiali di Kanye West.

TRAVIS SCOTT NON SARÀ SUL PALCO

Kanye West era uno dei nomi più attesi sul palco del festival americano per più di una ragione, una delle quali era legata alla possibile apparizione di Travis Scott durante il live.

Scott, il cui nome è purtroppo legato alle vittime del Festival Astroworld dello scorso novembre, non si è più esibito dal vivo dai fatti del Texas e per mesi ha mantenuto un profilo basso. Senza West, dunque, tramonta definitivamente ogni ipotesi di vedere il rapper di nuovo sul palco, almeno per il momento. Ai fan, specie quelli che si sono accaparrati i ticket per il prestigioso evento californiano, non resta che attendere l’uscita dei nomi degli artisti che rimpiazzeranno Kanye West; a meno di soprese dell’ultima ora, potrebbe trattarsi di qualcuno la cui performance è già in programma.