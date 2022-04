Gianni Sperti si scaglia contro Tina Cipollari “Sei nemica delle donne”

I rapporti tra Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e donne sembrano non essere in equilibrio. Tutto è cominciato da un giudizio negativo di Cipollari a Ida Platano.



Ida Platano ha accusato Alessandro, affermando di essere stata presa in giro durante la frequentazione. Dal canto suo, il cavaliere ha ribadito di essere sempre stato attratto fisicamente da Platano. Attrazione esclusivamente fisica in considerazione della sua precisazione che non sarebbero mai andati d’accordo per una questione di carattere.

Nella discussione, è intervenuta Tina Cipollari, la quale ha accusato Ida Platano di far scappare gli uomini, a causa del suo atteggiamento “pesante”. Gianni Sperti interrompe la collega “questo attacco è inutile e fuori luogo”.

Maria De Filippi interviene di fronte alla discussione tra i due colleghi, nel mentre Gianni accusava Tina di essere “nemica delle donne“, ma a favore di Alessandro:

“Alessandro non ha colpe se non è riuscito ad innamorarsi di Ida Platano“.

Nel frattempo, Alessandro ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza. Ha chiesto a Federica Aversano di non lasciare il dating show, in quanto vorrebbe conoscerla. La ragazza è stata la non-scelta di Matteo Ranieri.