Rooney Mara, Joaquin Phoenix e Billie Eilish hanno distribuito burger veg ai senzatetto

Gli attori e la cantante si sono prestati per aiutare nella distribuzione di cibo vegano in occasione dell’anniversario di un anno dell’iniziativa varata dalla madre di Eilish. All’inizio della pandemia, Maggie Baird si è impegnata a offrire cibo a base vegetale ai bisognosi attraverso My Friend’s Place, un’organizzazione che aiuta i senzatetto.

L’attrice Rooney Mara, l’attore Joaquin Phoenix e la cantante Billie Eilish hanno distribuito burger vegani ai giovani senzatetto di Los Angeles.

L’occasione di questa iniziativa è la celebrazione dell’anniversario di un anno della Support + Feed’s, l’iniziativa varata il 29 marzo 2020 da Maggie Baird, la madre della cantante Billie Eilish. Per dare il proprio contributo alla causa, il trio di celeb ci ha messo la faccia (e le mani), distribuendo in prima persona il cibo a base vegetale agli homeless della città californiana in cui i tre divi vivono.

di Camilla Sernagotto, tg24.sky.it