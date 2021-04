Rocky: Sylvester Stallone sta lavorando sulla serie TV prequel

Sylvester Stallone ha postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram uno scatto che ha fatto impazzire letteralmente la rete: non un selfie, non una delle solite Stories bensì la foto di una pagina di quaderno su cui compare scritto di suo pugno il trattamento dedicato alla serie televisiva in cui vorrebbe raccontare il prequel di Rocky.

L’attore che deve tanta della sua fama proprio a quel film cult ha deciso di onorare quel personaggio, andando a scavare nelle sue origini.

“Ho incominciato questa mattina a scrivere il trattamento di una serie prequel su Rocky. Sarebbero ideali dieci episodi a stagione che scandaglino nel profondo il personaggio, raccontando il suo percorso da giovane. Questa è una piccola parte del processo creativo che mi sta portando a sviluppare il progetto”, queste le parole con cui Stallone ha corredato il suo post che sta collezionando migliaia di like, c’era da aspettarselo.

di Camilla Sernagiotto, tg24.sky.it