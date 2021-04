Guai per Chiara Ferragni: Leo è geloso, lei corre al parco

L’arrivo di Vittoria ha scatenato un piccolo terremoto in casa Ferragnez. Per Leone, abituato ad avere mamma e papà tutti per sé, non è facile confrontarsi con la sorellina appena nata. “Ti aspetto con amore“, le diceva mentre stava per nascere, ma poi ha dovuto fare i conti con un pizzico di naturale gelosia. Per questo Chiara Ferragni ha pensato di dedicare un po’ di tempo esclusivamente al suo primogenito e l’ha portato a fare una passeggiata al parco Sempione a Milano, proprio come ai “vecchi tempi”.

La merenda di Chiara e Leone all’aperto non è sfuggita ai paparazzi, che li hanno fotografati a spasso e poi seduti su una panchina alle prese con Coca Cola e patatine. Lei ha scelto un look all’insegna della comodità, con pantaloni della tuta arancioni e tshirt con stampati lei e Fedez. Il bimbo, in tuta di jeans, si diverte ed è felicissimo di avere la mamma tutta per sé per qualche ora. E anche lei è contenta e rilassata mentre si gode il tiepido sole primaverile.

I primi giorni da mamma bis non sono una passeggiata per Chiara. Ai follower ha raccontato di avere forti e frequenti mal di testa. I due cuccioli in casa la impegnano ma lei e Fedez ce la mettono tutta per non trascurare nessuno e riempirli d’amore. I primi risultati già si vedono: a Leone basta poco per mettere da parte la gelosia e comportarsi con Vittoria da perfetto fratellone.

