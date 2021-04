CSI ritorna in tv: le nuove puntate con il cast originale

La CBS ha ordinato ufficialmente il ritorno di “CSI”, padre delle serie procedurali contemporanee. La nuova serie della saga è stata ideata come un ibrido tra reboot e revival e arriva a sei anni dal finale del 2015. A 21 anni dalla prima messa in onda, William Petersen/Gill Grissom e Jorja Fox/Sara Sidle torneranno così sulla scena del crimine a Las Vegas per risolvere un nuovo caso.

“CSI: Vegas” riporterà in scena oltre ai due protagonisti del cast originale anche Wallace Langham che riprenderà il ruolo dell’esperto di laboratorio David Hodges. Al loro fianco troveremo inoltre tutta una nuova squadra di investigatori forensi interpretati da Matt Lauria (“Friday Night Lights”), Paula Newsome (“Barry”), Mel Rodriguez (“The Last Man on Earth”) e Mandeep Dhillon (“After Life”).

Dopo un ritardo legato alla pandemia che ne ha impedito il lancio nel 2020 (a vent’anni dall’esordio), vedremo le nuove puntata nella stagione 2021-22 ambientate di nuovo a Las Vegas. E dalle prime indiscrezioni trapelate, sembra che i protagonisti avranno a che fare con una minaccia che metterà a dura prova le loro abilità, costringendoli a chiedere l’aiuto di vecchi amici e nuovi sofisticati metodi d’indagine.

“CSI: Scena del Crimine” è una produzione televisiva tra le più famose e seguite al mondo con 16 stagioni e 337 episodi. Visto il grande successo, nel corso degli anni sono nati molti spin off, ambientati in diverse città e con diversi team scientifici. “CSI: Miami” con protagonista David Caruso, in onda per 10 stagioni e 232 episodi, “CSI: New York”, con protagonista Gary Sinise in onda per 9 stagioni, con ben 197 episodi. Durante l’ottava stagione di quest’ultima un crossover con con le altre due ha intrecciato le tre linee narrative e i diversi protagonisti. Ultimo nato in ordine di tempo è “CSI: Cyber” con Patricia Arquette, andata in onda per sole 2 stagioni, per un totale di 31 episodi.

