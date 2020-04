Virginia Tomarchio ballerina Amici, attacchi alla produzione: fan in rivolta

Virginia e Javier: scoppia la polemica, produzione travolta

La ballerina professionista di Amici Virginia Tomarchio è stata tirata in causa per via degli ultimi video che hanno visto protagonista Javier Rojas. Dopo quello che è successo con Talisa e la sua ex fidanzata, adesso si aggiunge un’altra vicenda che ha fatto storcere il naso a numerosi telespettatori; numerosi sono anche i fan del ballerino cubano, che sono scesi subito in campo per difenderlo e per accusare la produzione di aver mostrato “certi video” solo in quest’ultima settimana di Amici di Maria De Filippi.

Non sappiamo precisamente quando Javier ci ha provato spudoratamente con Virginia, ma è certo che è successo dopo l’eliminazione di Talisa e nel momento in cui il danzatore ha stretto un legame (chiamarlo di amicizia è impossibile) con Nicolai. Quindi i video su Javier e Virginia di Amici 19 risalirebbero o a questa settimana o alla scorsa. Nonostante questo, i fan di Javier Rojas hanno urlato su Twitter al complotto, attaccando forsennatamente la produzione del talent show di Canale 5.

Dopo gli interventi da parte di Talisa e Virginia, questi sono stati solo alcuni dei commenti contro la produzione di Amici 2020: “La produzione è stata pessima a mettere in mezzo Virginia solo per affossare ancora di più Javier! Non si fermano davanti a niente! Ma il rispetto sanno cosa sia o no?”; “Ma non pensate che avete fatto già abbastanza? Non vi rendete conto che avete raggiunto davvero il limite?”; “Non dobbiamo lasciarci manipolare dalla produzione, votate Javi!”; “Non possono buttarti gù anche se voglio”. Hanno fatto anche chiacchierare le parole di Maria De Filippi sulle lacrime versate per Jacopo Ottonello…





































