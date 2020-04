Soleil Sorge ed Elena Santarelli, volano stracci su Instagram: “Invidiosa, frustrata e ignorante”

Soleil si difende dalle accuse e si scaglia contro la Santarelli: “Evito di andare oltre con i miei pensieri sulla sua persona”.



Negli ultimi giorni Soleil Sorge è finita al centro delle polemiche. La bella influencer, infatti, sta trascorrendo la quarantena nella Repubblica Domenicana, poiché era partita dall’Italia prima delle misure di contenimento per il Coronavirus. Nonostante si trovi in un posto paradisiaco, Soleil ha tenuto a ribadire di essere in quarantena e di non star trascorrendo questo periodo con serenità, a causa della grande preoccupazioni per il suo paese e per i suoi cari.

Alberto Dandolo, tuttavia, ha interpretato una serie di foto postate dalla Sorge su Instagram come una provocazione. Dopo aver risposto piccata alle parole di Dandolo, Soleil si è scagliata contro Elena Santarelli, rea di aver appoggiato pubblicamente le insinuazioni del giornalista.

Le dure parole di Soleil Sorge contro Elena Santarelli

“Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri – commenta la Sorge – Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età, ormai, perciò evito di andare oltre coi miei pensieri sulla sua persona”.

Poi lancia un affondo finale: “Ma dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità. Magari se dedicasse più tempo alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi i follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità”.

