Micaela Ramazzotti l’amore con Paolo Virzì: «Stretta a te, sempre»

Micaela Ramazzotti, per augurare buon compleanno al marito, ha scelto una foto in bianco e nero, vecchia di una decina d’anni. «Quella scema incosciente sono io. Tu devi essere quello coi piedi per terra perché sennò è un casino», ha scritto l’attrice, citando se stessa e la richiesta fatta a Paolo Virzì nel giorno delle nozze, il 17 gennaio 2009. «Stretta a te, sempre, buon compleanno Paolo», ha scritto ancora, suggellando con una foto i primi 56 anni del marito.

Enrico Nigiotti, Tosca D’Aquino, Francesca Barra, Carolina Crescentini, Alma Noce, Paola Turci. Qualcuno ha scelto un cuore, qualcun altro poche parole, arrivate a celebrare (anche) l’amore condiviso da una delle coppie più longeve e salde del cinema italiano.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono conosciuti nel 2007, sul set di Tutta la vita davanti. Tredici anni più tardi, con due figli (Jacopo nel 2010 e Anna nel 2013, il cui parto è stato ripreso nel film «Il nome del figlio») e un matrimonio ad arricchirne il cammino, sono ancora qui. Nonostante una crisi, mai confermata, a fine 2018. Superata, però, già a inizio 2019.

