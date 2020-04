Elisa Isoardi, isolamento (o quasi) da single: il fidanzato Alessandro Di Paolo è lontano…

Elisa Isoardi è rinchiusa nella sua casa romana, con il cagnolino Zenit. Ogni tanto, per la verità, esce anche lei e, come mostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi, ha un gran daffare con la mascherina: a volte la mette, a volte la toglie… Intanto, il fidanzato Alessandro Di Paolo è lontano… E la conduttrice 37enne dallo sguardo magnetico arriva alle prove di Ballando con le stelle (che poi verrà rinviato causa coronavirus). Appena scesa dall’auto viene intercettata da un membro della produzione, che le porge una mascherina. Lei la indossa col sorriso e poi saluta i paparazzi

Dalla Prova del cuoco alla prova… del vuoto. Il Coronavirus ha portato alla sospensione anche del programma culinario per eccellenza, costringendo Elisa Isoardi alla reclusione quasi solitaria nel suo appartamento romano: a tenerle compagnia c’è solo il barboncino Zenit, mentre col fidanzato Alessandro Di Paolo si rimedia a forza di videochiamate.

Ma l’ex fidanzata di Matteo Salvini aveva un altro ottimo e indifferibile motivo per uscire di casa: andare alle prove di Ballando con le stelle di cui è – o meglio sarebbe dovuta essere, o meglio ancora sarà – l’étoile, la concorrente di punta. Qui la vedete arrivare in tenuta casual all’Auditorium Rai del Foro Italico, dove si tengono prove e puntate del talent di Milly Carlucci.

chi