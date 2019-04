Il 10 aprile ci sarà, su Rai Radio2, il “Laura e Biagio Day”

Percorreranno, in un tour che sarà l’evento musicale dell’estate 2019, esibendosi negli stadi di dieci città italiane, per un totale di 11 date, in viaggio come amici, complici, compagni di palco e di avventure. Sono Biagio Antonacci e Laura Pausini e mercoledì 10 aprile saranno a Rai Radio2 per un’intera giornata che il canale dedicherà alla coppia musicale del momento con il ‘Laura e Biagio Day’. Proseguono così le giornate di Rai Radio2 dedicate ai grandi della musica, stavolta con la grande coppia della scena musicale italiana ed internazionale, che da poco ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “In questanostra casa nuova”. Si partirà con Luca Barbarossa e Andrea Perroni in diretta dalle 10.30 dalla Sala B di Via Asiago, a ‘Radio2 Social Club’, che avranno il compito di raccontare la parte più propriamente artistica, con il sostegno musicale della Social Band. Alle 14 sarà la volta de ‘La Versione delle Due’, in diretta dalla nuova Sala D con Andrea Delogu e Silvia Boschero che di Biagio Antonacci e Paura Pausini tireranno fuori gli aspetti più intimi e confidenziali, come da vocazione del programma; alle 16 una novità: i due artisti saranno ospiti di Mauro Casciari e del duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che apriranno le porte di ‘Numeri Uni’ per tirare fuori tutta la comicità e l’ironia che sarà possibile. Laura Pausini e Biagio Antonacci arriveranno fino in fondo alla giornata, con la partecipazione “notturna” al programma di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ‘I Lunatici’, in onda dall’1.30 alle 6 e che, dei due artisti, sonderanno gli aspetti più indecifrabili, curiosi, segreti. Per partecipare alle ore mattutine del ‘Laura e Biagio Day’ su Rai Radio2 è possibile scrivere a socialclub@rai.it e attendere conferma. Il ‘day’ sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2.