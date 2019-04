Domani andrà in onda, su Rai RadioLive, “Tutto il mondo è palcoscenico”. Tra gli ospiti, Luca Barbareschi

A “Tutto il mondo è palcoscenico”, in onda domani alle 12 su Rai RadioLive: Luca Barbareschi si racconterà al microfono di Emanuela Castellini a partire dal suo ultimo film, “DolceRoma” diretto da Fabio Resinaro, tratto dal libro “Dormiremo da vecchi” di Pino Corrias. La storia mette al centro del plot il lato marcio dell’industria dei sogni, in un noir che mescola atmosfere che si rifanno alla tradizione della commedia all’italiana e passaggi da action movie. E ancora: Barbareschi, dal 16 aprile su Rai1, per sei prime serate, sarà tra i protagonisti de “L’Aquila – Grandi speranze” con la regia di Marco Risi, che racconta – attraverso la storia di quattro personaggi e dei loro figli – come si possa continuare a vivere dopo il terremoto del 6 aprile 2009 che, in una sola notte, ha azzerato un’intera città: L’Aquila. L’intensa e coinvolgente serie tv è prodotta da Rai Fiction con IdeaCinema. Nella puntata in onda domenica 7 aprile, Emanuela Castellini dedicherà la trasmissione all’universo femminile ospitando le attrici: Serena Autieri, che sta registrando il tutto esaurito nei teatri italiani con lo spettacolo “La grande menzogna”, per la regia di Piero Maccarinelli, al suo fianco in scena Paolo Calabrese; e Manuela Arcuri, neo ballerina nel varietà condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1 il sabato dalle 20.35. Le puntate di “Tutto il mondo è palcoscenico” si ascoltano al link www.radiolive.rai.it, su Rai Play Radio, sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.