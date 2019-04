Grande Fratello 16, ecco come sarà la casa

A poche ore dall’inzio, Barbara d’Urso mostra le prime immagini della casa del Grande Fratello ancora work in progress

Il Grande Fratello 16 aprirà le porte ai nuovi concorrenti lunedì 8 aprile. Mancano pochissimi giorni al via della nuova edizione della casa più spiata d’Italia e Barbara d’Urso, nuovamente al timone del reality, ha voluto condividere con i suoi 2 milioni di follower il suo primo ingresso.Telefono in mano, con la sua solita ironia ed energia, la D’Urso si avventura in quello che sembra a tutti gli effetti un cantiere.“È tutto sfasciato ancora!”, commenta la conduttrice mentre, da sola, visita gli ambienti della casa che devono ancora prendere forma. Nelle immagini riprese dalla Barbara D’Urso si intravedono la cucina, l’area living e la camera da letto. “Come faccio a fare la diretta?”, si chiede Barbara mentre evita cavi elettrici e materiale edile ancora accatastato sui pavimenti dell’abitazione che da lunedì entrerà in diretta nelle case degli italiani con le storie dei suoi protagonisti.Dopo aver rivelato i nomi di Kikò Nalli, Cristian Imparato, Ivana Icardi e Mila Suarez e dopo aver dato il via allo spin-off del ranch, dove sono già rinchiusi quattro possibili concorrenti non famosi, durante la conferenza di oggi è probabile che la conduttrice comunicherà alla stampa il nome di altri ospiti della casa.Una novità dell’edizione del Grande Fratello 16 che sta per prendere il via sarà il bed and breakfast, un ambiente in cui ogni settimana verranno ospitati degli illustri inquilini che per qualche giorno saranno rinchiusi all’interno della casa, a cui probabilmente verrà affidato un compito preciso. Moltissime altre novità verranno rivelate tra poco dalla conduttrice e dagli autori del programma, nella speranza che nel frattempo la casa sia stata sistemata per l’occasione!

Francesca Galici, ilgiornale.it