“Ballando con le stelle”, Gabriel Batistuta ballerino per una notte insieme alla moglie Irina

Ballando con le stelle andrà in onda domani sera con la seconda puntata. Grande attesa per il ballerino per una notte che sarà Gabriel Batistuta. Il campione del calcio si cimenterà in un ballo insieme alla moglie Irina, mostrando un modo nuovo, per lui forse insolito, di muovere i piedi… almeno per le vesti in cui il grande pubblico è abituato a vederlo.

Milly Carlucci sarà al timone del programma accompagnata da Paolo Belli e la sua band che si occuperà, come sempre dell’accompagnamento musicale dei ballerini. Dopo il successo della prima puntata i vip sono pronti a tornare a gareggiare, anche se nel corso della serata non mancheranno le incursioni. Gabriel Batistuta in primis, che con la moglie dovrà imparare in poche ore una coreografia e cimentarsi in un ballo in diretta. La performance sarà commentata dalla giuria e il punteggio sarà utile a una delle coppie gareggianti.

Non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti taglienti di Roberta Bruzzone. Taglieti anche i commenti della giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith, che come sempre commenteranno e daranno dei voti alle performance delle coppie in gara.

Ilmattino.it