Stranger Things, il prequel va in scena a teatro a Londra a fine anno

Una notizia che fa gioire i fan, disperati per il fatto che devono dire addio alla loro serie del cuore dopo la quinta e ultima stagione in arrivo: lo show dei fratelli Duffer avrà la sua prima mondiale a teatro, prevista per la fine di quest’anno al Phoenix Theatre di Londra. E i Duffer Brothers sono i produttori creativi della pièce

Per la gioia dei fan di Stranger Things, arriverà a teatro la prima mondiale del prequel della celebre serie televisiva che mescola horror e fantascienza.

Gli amanti dello show, disperati per il fatto che devono dire addio alla loro serie del cuore dopo la quinta e ultima stagione in arrivo, potranno quindi attaccarsi a una nuova speranza: vedere la storia da loro tanto apprezzata in un’inedita versione, quella portata a teatro.

La pièce è prevista per la fine di quest’anno al Phoenix Theatre di Londra.

Lo spettacolo teatrale si intitola Stranger Things: The First Shadow, come stato annunciato ufficialmente mercoledì 1° marzo 2023.

I biglietti per l’opera teatrale, prodotta dal gigante dello streaming e da Sonia Friedman Productions e diretta dall’acclamato regista cinematografico e teatrale Stephen Daldry, saranno messi in vendita in primavera.

Intanto è ormai appurato che in lavorazione c’è anche uno spin-off live-action di Stranger Things, come è stato confermato dai Duffer Brothers nel luglio 2022.

I FRATELLI DUFFER SARANNO I PRODUTTORI CREATIVI DELLA PIÈCE TEATRALE

“Stranger Things ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo incredibilmente felici di espandere questo entusiasmante universo con la prima produzione live di Netflix”, ha dichiarato Greg Lombardo, vice presidente di Live Experiences per Netflix.

I creatori dello show televisivo, i fratelli Matt e Ross Duffer, saranno i produttori creativi dello spettacolo, che “sarà radicato nella mitologia e nel mondo del fenomeno globale Netflix”, ha affermato la piattaforma di streaming.

DUFFER BROTHERS: “LO SPETTACOLO SARÀ SORPRENDENTE, SPAVENTOSO E SINCERO

Le parole dei fratelli Duffer alzano notevolmente l’asticella dell’hype. Anticipano infatti che lo spettacolo sarà “a volte sorprendente, (altre) spaventoso e (altre ancora) sincero”, aggiungendo: “Incontrerete nuovi personaggi accattivanti, oltre a personaggi molto familiari, in un viaggio nel passato che pone le basi per il futuro di Stranger Things”.

FRATELLI DUFFER: “STIAMO MORENDO DALLA VOGLIA DI RACCONTARVI DI PIÙ SULLA STORIA”

I fratelli Duffer continuano dicendo: “Stiamo morendo dalla voglia di raccontarvi di più sulla storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli. Non vediamo l’ora di vedervi a Londra, (cari) nerd!”.

LA PIÈCE TEATRALE INIZIERÀ NEL 1959

Scritta da Kate Trefry – scrittrice e coproduttrice esecutiva della serie televisiva vincitrice di numerosi Emmy – l’opera teatrale tratta dall’universo diegetico di Stranger Things inizierà a Hawkins, in Indiana, nel 1959.

In questo anno arriverà qui il nuovo studente Henry Creel, il quale spera in un nuovo inizio. Tuttavia le ombre del suo passato non gli daranno tregua.

“UNA STORIA INCREDIBILE PER IL PALCOSCENICO”

Il mondo creato dalla serie televisiva più amata della storia della televisione è un terreno fertile per far attecchire radici teatrali notevoli, come sottolinea la produttrice dell’opera che andrà in scena al Phoenix Theater di Londra.

“Il mondo e la mitologia di Stranger Things hanno creato un terreno ricco e fertile per la creazione di una storia incredibile per il palcoscenico”, afferma la produttrice Sonia Friedman.