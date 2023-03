Soy Georgina, teaser della seconda stagione del reality sulla vita di Georgina Rodriguez

La modella, imprenditrice e compagna di Cristiano Ronaldo è pronta al ritorno in streaming con i nuovi episodi dello show in cui si racconta al grande pubblico

Sono giorni ricchi di sorprese e novità per i fan di Soy Georgina, la serie reality che racconta la vita di Georgina Rodriguez, modella, influencer e compagna di Cristiano Ronaldo. Dopo la pubblicazione del poster con la data ufficiale del debutto in streaming delle puntate della seconda stagione, una clip svela nuove immagini nelle quali la ventinovenne spagnola è assoluta protagonista.

LE NUOVE PUNTATE DAL 24 MARZO

Georgina Rodriguez è uno dei personaggi più ricercati e chiacchierati del mondo dello spettacolo internazionale. Modella e star dei social media (su Instagram sta per raggiungere quarantasette milioni di follower), da poco più di un anno la spagnola è anche una star dei reality show, status che ormai, a poche settimane dall’approdo in streaming del seguito di Soy Georgina, può considerarsi consolidato. Dello show che sarà disponibile su Netflix a partire dal 24 marzo – visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick – è stato appena diffuso un teaser, non esattamente un montaggio con nuove immagini, bensì una suggestiva panoramica di ciò che Georgina ha intenzione di mostrare agli spettatori che la ammirano e a quelli che, semplicemente, sono incuriositi dalla sua vita da favola.

LA CLIP CON GEORGINA RODRIGUEZ

Al centro della scena c’è lei, in abiti da sera sgargianti e coloratissimi, occhiali da sole griffati e gioielli con molti diamanti, una giovane donna dalla vita da copertina che si divide tra eventi mondani, tappeti rossi e palestra (nella clip Georgina Rodriguez cammina sul tapis roulant e solleva dei pesi ma senza separarsi dalle scarpe col tacco). È evidente che la compagna di Cristiano Ronaldo non si prenda troppo sul serio, o meglio, anche lei gioca con l’idea del suo personaggio, “una tra milioni”, c’è scritto sulla locandina dove lei compare in molte versioni (e con molti outfit): una, nessuna e centomila.

Nello stesso spirito, anche la scelta di indossare per lo scatto del poster ufficiale di Soy Georgina 2 la maglietta col claim che accompagna i nuovi episodi: “Who the F*** is Georgina?”, una domanda provocatoria a cui (forse) la popolare spagnola darà una risposta col nuovo materiale.