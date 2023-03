Omaggio a Carlo Mazzarella

La “sua” America

Nel 30° anniversario della sua scomparsa, Rai Cultura ricorda il giornalista Carlo Mazzarella con un doppio appuntamento, in onda lunedì 6 e martedì 7 marzo alle 16.00 su Rai Storia. Si comincia con “Carlo Mazzarella e l’America degli anni ‘60” che ripercorre il primo periodo americano di Mazzarella che, insieme a Ruggero Orlando, è stato uno dei grandi narratori degli Stati Uniti per la Rai. Nel 1962 realizza una serie di servizi da New York: esplora la “Grande Mela” in lungo e in largo facendosi accompagnare da Ruggero Orlando, dall’amico giornalista Antonio Barolini e dallo scrittore-muratore Pietro Di Donato. Nello stesso anno, segue Alberto Sordi durante le riprese di “Mafioso” film di Alberto Lattuada realizzato sempre a New York: insieme all’attore romano scruta gli aspetti più insoliti della metropoli, e insieme improvvisano, in occasione della prima mondovisione (23 luglio 1962). un inedito sketch sul futuro della “televisione mondiale”.

Martedì 7 marzo, invece, viene proposta la riedizione del suo Tg2 Dossier “America in autobus”. Carlo Mazzarella realizza, tra il 1978 e il 1982, due lunghi reportage sui mitici “Greyhound”, gli enormi pullman, dotati di tutti i confort, che percorrono il continente nordamericano da costa a costa. E’ l’occasione per raccontare gli Stati Uniti del dopo Vietnam, stretti tra crisi energetica e ripresa economica, nel delicato passaggio tra le presidenze del democratico Jimmy Carter e del repubblicano Ronald Reagan.