I Kiss annunciano gli ultimi due show della loro storia: “Finiremo dove abbiamo cominciato”

Durante una lunga intervista radiofonica la band ha svelato dettagli sul tour finale

I Kiss annunciano gli ultimi due show del loro tour di addio, “The end of the road tour”, che terminerà a New York. La band di Paul Stanley e Gene Simmons ha ufficializzato sui social e durante una lunga intervista radiofonica all’Howard Stern Show, l’intenzione di appendere gli stivali con la zeppa al chiodo, con due spettacoli consecutivi al Madison Square Garden di New York l’1 e il 2 dicembre del 2023: “Finiremo dove abbiamo cominciato”.

“Gli spettacoli finali assoluti del nostro tour prenderanno il via questo ottobre e culmineranno in un enorme spettacolo nella città in cui tutto è iniziato…”, così scrivono i Kiss sui social: “New York City fa parte della nostra etica e della nostra trama da più di quattro decenni, quindi abbiamo ritenuto opportuno culminare la nostra carriera sul palco del MADISON SQUARE GARDEN. I KISS sono nati a New York City. Sulla 23esima strada. Mezzo secolo fa. Sarà un privilegio e un onore finire il tour al Madison Square Garden, a 10 isolati e a 50 anni da dove abbiamo iniziato!”.

Durante l’intervista Paul e Gene hanno parlato della loro grandiosa carriera tra aneddoti, amicizie, l’amore per i fan e la scrittura delle immortali canzoni che hanno fatto cantare e ballare quasi tre generazioni.

Almeno 17 le date previste dalla band, che il prossimo 29 giugno farà tappa anche in Italia. La band è attualmente composta oltre che dai due membri originali anche da Eric Singer e Tommy Thayer. Le loro canzoni più famose includono “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” e “Detroit Rock City”.

La carriera

I Kiss sono nati a New York nel 1973 da un’idea di Gene Simmons, il bassista che sul palco vestiva i panni del ‘demone’, e lo ‘starchild’ Paul Stanley, voce e chitarra ritmica. Nella formazione originaria vengono affiancati dall’uomo dello spazio Ace Frehley, chitarra solista e alla batteria dall’uomo gatto, Peter Criss. Oggi, al loro posto, ci sono rispettivamente Tommy Thayer e Eric Singer. Al loro attivo hanno 30 dischi d’oro, 14 dischi di platino e 3 multiplatino. Più di 130 milioni le copie dei loro album vendute in tutto il mondo.