“Verissimo”: sabato 5 e domenica 6 marzo in compagnia di Silvia Toffanin

Sabato 5 e domenica 6 marzo, alle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”.



• Sabato, per la sua prima intervista a Verissimo sarà ospite il giornalista e scrittore Massimo Gramellini. In studio Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods dal 9 marzo su Canale 5 con la fiction “Più forti del destino”. Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà Andrea Delogu, Scialpi e Anna Safroncik, che parlerà della sua storia e di suo papà che in questi giorni è riuscito a lasciare l’Ucraina per arrivare in maniera rocambolesca in Italia. Infine, spazio alle storie di “C’è posta per te” con quella di due fratelli, Bruno e Ludovico.• Domenica a Verissimo: Laura Chiatti, tra le protagoniste della fiction “Più forti del destino”, Gerry Scotti, all’esordio proprio il 6 marzo della nuova edizione de “Lo show dei record”, Enrico Brignano e dal “Grande Fratello Vip” Nathaly Caldonazzo. E ancora, ospite del talk show Barbara D’Urso per la prima volta alla guida su Italia1, dal 15 marzo, de “La pupa e il secchione”.