“Tv Talk” con Massimo Bernardini

Tra gli ospiti Corrado Formigli, Giorgio Zanchini, Nunzia De Girolamo

Nella puntata di “Tv Talk”, il programma condotto da Massimo Bernardini, in onda sabato 5 marzo alle 15 su Rai 3, si parlerà di come è cambiato drammaticamente il racconto tv della guerra: dalle prime istantanee dell’invasione alle immagini di morte e distruzione che coinvolgono anche i civili.



Commentano in studio Corrado Formigli, Giorgio Zanchini (Radio1) e Massimo Cirri (Radio2).

Le tristi notizie che arrivano dall’Ucraina, inoltre, hanno messo in seria difficoltà i comici in televisione: come hanno modificato il loro racconto in questi tempi difficili? Ne discutono Riccardo Bocca, Marta Cagnola (Radio24), Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.



Con quest’ultima, poi, spazio anche a un approfondimento sulla seconda stagione di “Lol” che la vede protagonista. La presenza di Nunzia De Girolamo è invece l’occasione per analizzare il suo programma di seconda serata “Ciao Maschio”, mentre con Massimo Galanto di TvBlog e Claudia Rossi del Fatto Quotidiano ci si sofferma su una tendenza televisiva degli ultimi tempi: molti personaggi popolari sono sempre più disposti a condividere con il proprio pubblico il loro privato, mettendolo in scena. Infine, a cent’anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, un focus sulla visione che il celebre intellettuale coltivava verso il mezzo televisivo.