Ultimo appuntamento con Roberto Saviano

Quarto e ultimo appuntamento, sabato 5 marzo alle 21.45, con “INSIDER. Faccia a faccia con il crimine”, il programma di Rai 3 in cui Roberto Saviano intervista in esclusiva persone che, per motivi diversi, hanno vissuto dall’interno la vita delle mafie: pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati sono infatti le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e internazionale.



Roberto Saviano ricostruisce, anche grazie al prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine. Nell’ultima puntata, si scoprirà cosa si provi a diventare un insider quando si è dall’altra parte della barricata, grazie alla storia della prima agente di polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale, l’agente sotto copertura Maria Monti.