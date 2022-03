Belen a Le Iene conduce la quarta puntata da sola: ecco perché Teo Mammucari non c’era

Belen Rodriguez per la quarta puntata de Le Iene sceglie un look in pelle: indossa una camicia e una minigonna con gli oblò, entrambi i capi sono neri, firmati dallo stilista londinese David Koma. Ai piedi, sandali bianchi con tacco quadrato e cinturino alla caviglia. Capelli raccolti in una coda di cavallo e trucco impeccabile, la showgirl argentina stavolta conduce da sola. In diretta tv dà il benvenuto ai telespettatori e spiega perché Teo Mammucari non sia li con lei.



Il programma raccoglie davanti al televisore, su Italia 1, 1 milione 263mila spettatori pari all’8% di share. Ancora non decolla con gli ascolti, Belen, però, per nulla intimidita dalle critiche feroci sui social e dalla conduzione in solitaria, tira dritto per la sua strada. A Le Iene, la trasmissione che da ben 7 anni sognava di presentare, dice: “Ora vi faccio capire perché Teo non c’è”.



La 37enne si sposta dalla parte dello studio dove c’è un mega schermo alle sue spalle e di collega con il presentatore romano. “Teo Mammucari ci sei?”, esordisce Belen. “Ci sono, ciao. Sono a casa, ho preso il Covid purtroppo”, replica in collegamento Mammucari. Poi spiega: “Grazie al vaccino non ho sintomi ma, per il bene di tutti, devo stare a casa. Vi seguirò, mi raccomando: so che farai benissimo”. “Grazie mille Teo, farò il possibile”, controbatte la Rodriguez e lancia il primo servizio.



Via, via, Belen arriva fino ai titoli di coda, senza mai perdere la bussola, ma rimanendo sorridente e impeccabile anche con i suoi ospiti.



gossip.it