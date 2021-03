Rete 4, stasera torna “Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri si occupa della morte di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio, a Faenza. Per la Procura, il killer sarebbe Pierluigi Barbieri, assoldato da Claudio Nanni, ex marito cui la donna in passato aveva fatto causa.

La svolta è arrivata quando gli inquirenti hanno arrestato l’ex e il sicario. I due sono ritenuti mandante ed esecutore materiale del delitto. Il movente dell’omicidio sarebbe, secondo chi indaga, il profondo astio che Nanni provava nei confronti di Ilenia, a causa delle sue pretese economiche conseguenti alla separazione del 2018.



Al centro della puntata anche il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige. Dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia.

Intanto, dallo stesso fiume è emerso uno smartphone che potrebbe appartenere a uno dei due coniugi e che forse potrebbe contenere informazioni utili a ricostruire la vicenda.

Per il doppio delitto è accusato il figlio Benno, che continua a professarsi innocente ma resta in carcere con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere.