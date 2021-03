Luca Argentero e Cristina Marino si sposano, l’annuncio dell’attrice in un video

Luca Argentero e Cristina Marino si sposeranno a breve. Lo annuncia l’attrice con un video caricato tra le sue Instagram Stories. “Non condivideremo molto perché amiamo che le cose private restino tali”, ha fatto sapere Cristina senza rivelare la data delle nozze ma condividendo una parte dei preparativi della cerimonia.

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano. Lo annuncia l’attrice in un video pubblicato su Instagram. Cristina ha pubblicato i video dei preparativi della cerimonia, insieme alla wedding planare che la sta aiutando a organizzare l’evento. Non ha voluto condividere molto, soprattutto non ha svelato la data: entrambi riservatissimi, Cristina e Luca avevano già annunciato che si sarebbero sposati ma non avevano voluto condividere troppo, timorosi di convogliare eccessiva curiosità su un giorno che intendono dedicare solo a se stessi e ai loro cari, Covid permettendo.

Cristina ha raccontato ai suoi follower qualche dettaglio a proposito del matrimonio con Luca Argentero. “Sarà una cosa molto semplice, covid permettendo. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali”, ha spiegato l’attrice e modella, scusandosi in anticipo per la scelta comune di non rendere social l’evento. Sebbene entrambi utilizzino quotidianamente i social, da sempre Cristina e Luca preferiscono tenere private le cose davvero importanti. In particolare, custodiscono gelosamente la privacy della loro bambina.

Luca Argentero e Cristina Marino sono genitori di Nina Speranza

L’attore Luca Argentero, tra i volti più interessanti del cinema e della televisione italiani, e Cristina Marino stanno insieme da circa 4 anni. La loro storia d’amore è cominciata dopo la separazione tra l’attore e l’ex moglie Myriam Catania, collega attrice e doppiatrice alla quale è stato legato per circa 10 anni. A maggio 2020, Argentero e Marino hanno accolto con gioia l’arrivo di Nina Speranza, la loro prima figlia.









fanpage.it