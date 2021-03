Da De Filippo a Carmelo Bene, le ‘voci’ dei grandi attori del teatro al Quirino

Il 5 marzo, primo anniversario della chiusura totale dei teatri italiani causa Covid 19, il Teatro Quirino Vittorio Gassman alzerà le saracinesche e accenderà le sue luci dalle 18 alle 20. E farà risuonare dai suoi vari accessi, distribuiti sul cosiddetto ‘quadrilatero Sciarra’, dal nome del principe Maffeo Barberini Colonna di Sciarra che nella seconda parte dell’Ottocento ristrutturò l’intero quartiere, le voci di alcuni dei grandi attori che hanno calcato le scene del teatro, Vittorio Gassman, Eduardo De Filippo, Carmelo Bene, Turi Ferro, Totò, Mario Scaccia, Ettore Petrolini, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti ed altri mostri sacri.

Ma farà ascoltare anche le voci di alcuni grandi interpreti della scena di oggi, Michele Placido, Alessandro Haber, Geppy Gleijeses, Mariangela D’Abbraccio, Emilio Solfrizzi che saranno presenti alla manifestazione e potranno salutare il loro affezionato pubblico. Un grande spettacolo sonoro gratuito e a disposizione di tutti, un regalo a Roma e ai romani.

Il Teatro Quirino, in quelle due ore, sarà anche aperto per una piccola visita in un percorso guidato dal foyer alla ‘sala Petrolini’ a gruppi di 15 persone alla volta, rispettando tutte le norme sanitarie anti Covid, dalle mascherine alla misurazione della temperatura, alla sanificazione dei locali. Il teatro Quirino Vive, come tutte le sue ‘Voci di Dentro’, vive nei nostri cuori. E si apre al suo pubblico. Sperando che presto si torni alla bellezza dello spettacolo dal vivo.

Adnkronos