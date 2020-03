Tornano i Genesis, è ufficiale. A novembre il tour

L’annuncio alla BBC. Phil Collins ha avuto molti problemi di salute, ora è pronto a tornare. Suo figlio Nick suonerà la batteria, mentre non è prevista la presenza di Peter Gabriel. I concerti nel Regno Unito

L’annuncio dai microfoni e dai social della BBC: Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford tornano insieme per una serie di concerti. È ufficiale quindi la réunion dei Genesis, tredici anni dopo senza Peter Gabriel però. Il tour, che parte a Liverpool il prossimo 23 novembre si chiama The Last Domino?, come il pezzo di Invisible Touch, ma con un punto interrogativo che lascia il dubbio che possa trattarsi dell’ultimo tour per il gruppo fondato nel 1969 e che negli anni ha venduto più di 100 milioni di dischi.

I tre musicisti, tutti sessantanovenni, hanno annunciato nell’intervista che nel gruppo ci sarà anche Nick, il figlio di Phil Collins, che suonerà la batteria. Il musicista ha avuto diversi problemi di salute in passato, compreso un importante intervento alla schiena, che non gli permette più di suonare uno strumento così impegnativo, da lì la necessità di utilizzare un bastone e la decisione di coinvolgere il figlio diciottenne nel tour. Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford fanno parte della nuova formazione creata dopo l’uscita di Peter Gabriel nel 1975.

I concerti avranno una data zero il 16 novembre a Dublino per poi proseguire il 23 novembre a Liverpool poi, Newcastle e Londra, mentre Leeds, Birmingham, Manchester e Glasgow a dicembre. I biglietti saranno in vendita da venerdì.

