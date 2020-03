La casa di carta 4, il videomessaggio del Professore spaventa i fan

Un videomessaggio del Professore (Alvaro Morte), pubblicato su Instagram, fa preoccupare molto i fan della serie tv La casa di carta. Alla vigilia della quarta stagione, infatti, le parole del Professore fanno temere per la sorte delle guerrigliere Lisbona (Itziar Ituno) e Nairobi (Alba Flores).

Un videomessaggio dell’ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri) rivela che i social della band sono stati hackerati e messi sotto controllo, ma all’improvviso compare il Professore, che invita i seguaci a resistere: «Questo è un messaggio per la resistenza: la polizia ha iniziato una campagna di discredito nei nostri confronti. Loro, che hanno usato la violenza come unica moneta, che hanno sequestrato, minacciato e torturato a molti dei nostri, che hanno osato usare i bambini come esche. Gli resta solo la bugia, perché anche se ci hanno attaccato con tutti i mezzi, non hanno ottenuto nulla. Quindi non lasciatevi ingannare, vogliamo che si sappia la verità. Per Nairobi, per Lisbona, per la libertà».

I fan restano quindi col fiato sospeso, senza sapere la sorte toccata a Lisbona e Nairobi. Il Professore è convinto che la sua amata Lisbona sia morta, anche se era tutta una messinscena della polizia. Nairobi, però, era stata colpita da un cecchino nella Banca di Spagna ed era rimasta a lottare tra la vita e la morte tra le braccia dei suoi compagni. Ci saranno anche loro nella quarta stagione o la loro avventura si è fermata alla fine della terza?

