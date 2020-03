Elisabetta Gregoraci e il ricordo di mamma Melina: «Te ne sei andata troppo in fretta»

La showgirl ha voluto ricordare mamma Melina, scomparsa nel 2010 per un cancro al seno. «Non abbandonarci mai. Spero che, ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti», ha scritto nel giorno del suo sessantunesimo compleanno

Il ricordo della madre Melina, Elisabetta Gregoraci, lo ha affidato più volte a una foto, al proprio profilo Instagram. E il 4 marzo, giorno nella quale la donna avrebbe compiuto 61 anni, non poteva mancare un altro delicato ricordo. «Te ne sei andata via giovane, giovanissima, troppo in fretta», ha scritto la showgirl, augurando buon compleanno a una madre con la quale, da nove anni, è costretta a festeggiare «lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima, perché tu sei sempre accanto a me, a noi».

Carmela Francavilla, detta Melina, è scomparsa nel 2010, a causa di un tumore al seno. E la Gregoraci, il proprio dolore, lo ha raccontato più volte, spiegando come la madre sia riuscita a lottare per essere presente nel giorno delle nozze con Flavio Briatore, per veder nascere il piccolo Nathan Falco. «Vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo e spero che, ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti», ha scritto ancora, ricordando le sofferenze di sua madre, il dolore «più forte della malattia» nel sapere di non poter crescere il nipotino.

«Mammina mia, non abbandonarci mai, abbiamo bisogno sempre della tua guida», ha concluso la Gregoraci, postando online diverse foto di sé abbracciata alla madre Melina.



Vanityfair.it