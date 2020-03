Clizia Incorvaia, l’attacco di Costanzo: “Dopo la figuraccia dovrebbe tenere un profilo basso”

Maurizio Costanzo attacca Clizia Incorvaia dopo la squalifica al Grande Fratello Vip.

Maurizio Costanzo è tornato ad occuparsi del Grande Fratello Vip nella rubrica televisiva che da anni tiene sul settimanale Nuovo. Dopo aver condannato il reality show di Canale 5 il giornalista si è scagliato contro Clizia Incorvaia. Rea, com’è noto, di aver usato parole forti contro il modello Andrea Denver; parole che hanno regalato all’ex moglie di Francesco Sarcina una bella squalifica. Affermazioni che hanno sorpreso tutti, a partire dallo stesso marito di Maria De Filippi. A Costanzo non è andato giù il comportamento della 40enne una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia. A detta del conduttore la Incorvaia avrebbe dovuto tenere un profilo basso dopo una simile figuraccia che, siamo sicuri, resterà alla storia del programma di Canale 5.

“Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato. Lei ha chiesto scusa, si è dispiaciuta, ma a poche ore dall’uscita da Cinecittà si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio per lei“, ha osservato Maurizio Costanzo sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Come reagirà la diretta interessata a queste parole? Ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne la web influencer ha invitato tutti ad andare avanti e a non attaccarla sempre per lo stesso motivo. Ma, a quanto pare, sarà davvero difficile dimenticare un episodio del genere…

Clizia Incorvaia a parte, Maurizio Costanzo ha duramente criticato il Grande Fratello Vip nelle scorse settimane. “Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”, ha dichiarato l’ottantunenne senza troppi giri di parole.













