Lindsay Lohan: vita e carriera in attesa di vederla (finalmente) tornare a recitare

Nel 2022 tornerà a recitare da protagonista: nell’attesa, conosciamo meglio l’attrice di Genitori in trappola

Personaggio ambiguo dello showbiz americano, Lindsay Lohan per tanto tempo è stata considerata un cattivo esempio da non imitare, ed è stata tormentata dalla critica e dai giornali scandalistici. Oggi finalmente è tornata a far parlare di sé solo per i suoi meriti e per i suoi nuovi progetti.

Nel 2022 la vedremo in un nuovo film di natale firmato Netflix e qualche mese fa ha fatto impazzire i fan annunciando il suo imminente matrimonio.



Cosa ha fatto Lindsay Lohan in tutti questi anni? Ripercorriamo la sua carriera tra alti e bassi, dagli esordi fino ai nuovi progetti in arrivo.

Il primo film che ha dato il via al successo di Lindsay Lohan è Genitori in trappola del 1998, in cui a soli 12 anni l’attrice ha recitato un doppio ruolo, interpretando due sorelle gemelle che cercano di far tornare insieme i genitori.

A Genitori in trappola seguono alcune produzioni Disney ma è con i due film successivi, Quel pazzo venerdì e Mean Girls che Lindsay Lohan raggiunge l’apice del successo.

In Mean Girls recita nei panni di una studentessa appena tornata dall’Africa con i genitori che fa amicizia con le ragazze più perfide della scuola. Insieme a Lohan nel film ci sono Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert, ma è lei la vera star, tanto che la sua interpretazione viene molto apprezzata dalla critica, al contrario del film.

Il lavoro come modella

L’esordio di Lohan non avviene però con la recitazione. In realtà l’attrice inizia a soli tre anni la sua carriera da modella, posando per i cataloghi per bambini di Calvin Klein. Durante la sua carriera è anche diventata la testimonial del brand Fornarina e ha posato per la copertina di numerose riviste, tra cui Elle.

La carriera da cantante

Durante la realizzazione dei suoi film Lindsay Lohan si è fatta conoscere dal pubblico anche come cantante. Il suo primo album, Speak, esce mentre è impegnata con le riprese di Herbie – il super maggiolino, mentre un anno dopo esce il secondo, A little more personal (Raw) in cui Lohan racconta qualcosa in più della sua vita privata, come i problemi con il padre.

Dopo il successo del secondo album l’attrice annuncia di voler registrare un terzo album cambiando stile e nel 2008 esce un singolo, “Bossy”, che ne dovrebbe anticipare l’uscita. I suoi problemi con alcool e droga però portano alla cancellazione del progetto.

I problemi giudiziari

A causa del suo rapporto con il padre e della continua esposizione sotto i riflettori fin da bambina, Linsday Lohan ha avuto diversi problemi giudiziari e di dipendenze, che l’hanno portata a partecipare a sempre meno film, interrompendo quasi definitivamente la sua carriera.

Tra il 2008 e il 2015 l’attrice recita infatti solo in qualche episodio di Ugly Betty, nel film Incinta o quasi e nel film di Robert Rodriguez Machete.

Nel 2007, a 21 anni, Lohan è stata arrestata per la prima volta dopo un incidente per guida in stato di ebrezza.

Il 2007 è anche l’anno in cui viene scattata la celebre foto di Linsday Lohan, Paris Hilton e Britney Spears in

macchina insieme di ritorno da una festa. Le tre celebrities sono state per anni criticate dalla stampa per i loro eccessi.

Da quel momento Lohan inizia a entrare e uscire dalla riabilitazione per la sua dipendenza da alcool e droga e viene arrestata più volte. In un’occasione viene anche trovata in possesso di cocaina.

I problemi non finiscono qui, Linsday Lohan infatti continua ad avere problemi con la giustizia per furto, incidenti e perchè non partecipa alle sedute di riabilitazioneimposte dai tribunali.

Nel 2013 esce un documentario sulla sua vita realizzato da Oprah Winfrey.

Com’è Linsday Lohan oggi

Oggi Lindsay Lohan ha 35 anni e ha terminato il suo percorso di riabilitazione nel 2015. Dal 2014 vive a Dubai e sta pian piano riuscendo a tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Pochi mesi fa ha fatto impazzire i fan sui social annunciando il matrimonio con Bader Shammas, con cui (da quanto ne sappiamo, dato che è riuscita a tenere segretissima la loro relazione) è fidanzata da circa due anni.

Dopo uno stop di ben otto anni finalmente Linsday Lohan tornerà a recitare in un film di natale per Netflix.La pellicola è una commedia romantica e uscirà nel 2022. A novembre scorso la piattaforma di streaming sul suo profilo Instagram ha annunciato l’arrivo del film con uno scatto direttamente dal set.

Oltre a Lohan tra i protagonisti ci saranno Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner e Olivia Perez.



cosmopolitan.com