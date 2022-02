Diabolical, nuovo teaser trailer dello spin-off di The Boys

In attesa di The Boys 3, che farà il proprio esordio il 3 giugno 2022, ecco un nuovo teaser trailer di Diabolical, serie TV animata spin-off dell’adattamento del celebre fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Il prossimo 4 marzo il nuovo titolo farà il proprio esordio sul catalogo di Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Un totale di otto episodi, di cui alcuni dettagli sono stati svelati nel breve filmato diffuso, che è uno spot promozionale dei Vought a Burger. La fittizia catena di fast food esalta i propri prodotti, oltre a mostrare personaggi e situazioni decisamente fuori dall’ordinario. Tutto in pieno stile The Boys.

DIABOLICAL, COSA SAPPIAMO

Gli otto episodi avranno una durata compresa tra i 12 e i 14 minuti. Ognuno avrà una storia inedita e soprattutto sarà caratterizzato da un proprio stile d’animazione. I fan potranno scoprire nuove storie ambientate nel vasto universo di The Boys. A dar vita al progetto vi è un team creativo a dir poco esaltante. Spazio a Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Roiland e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.di

Non sono state fornite informazioni relative alla trama. Nessuna mini sinossi degli otto episodi realizzati. Sappiamo però che il mondo dei Supe sarà analizzato da svariati punti di vista, con il team che ha potuto dar libero sfogo ala propria fantasia, considerando l’uso di tecniche animate, non vincolate da scenografie, CGI e quant’altro, come la serie live action.

Nel teaser c’è spazio anche per Laser Baby, personaggio protagonista del primo video promozionale diffuso dalla produzione lo scorso gennaio. La si vedeva accerchiata da alcuni agenti in assetto antisommossa, tutti massacrati dopo un suo semplice starnuto. Qualcosa che accade anche stavolta nella sede del fast food, con uno degli avventori che si ritrova di colpo senza braccia.